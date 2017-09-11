10:32 11.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Аваков призвал Саакашвили вернуться в "Шегини" и пройти процедуру оформления

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал бывшего главу Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили явиться в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления.

Аваков призвал Саакашвили вернуться в

Как написал в понедельник утром, 11 сентября, на своей страничке Facebook глава ведомства, всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать один из двух вариантов. Они должны прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления или прибыть в подразделение Миграционной службы.

Аваков также отметил, что всем участникам прорыва Саакашвили через границу, в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний. Все, кто принимали в этом участие понесут наказание, - заверил министр, добавив, что в Украине вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей, погранслужба, полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает преступлением прорыв Михаила Саакашвили украинской границы.


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