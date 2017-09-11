Аваков призвал Саакашвили вернуться в "Шегини" и пройти процедуру оформления

Как написал в понедельник утром, 11 сентября, на своей страничке Facebook глава ведомства, всем незаконно перешедшим границу нужно незамедлительно выбрать один из двух вариантов. Они должны прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления или прибыть в подразделение Миграционной службы.

Аваков также отметил, что всем участникам прорыва Саакашвили через границу, в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний. Все, кто принимали в этом участие понесут наказание, - заверил министр, добавив, что в Украине вне зависимости от поведения вышеназванных персонажей, погранслужба, полиция и Миграционная служба проводит необходимые законные процессуальные действия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает преступлением прорыв Михаила Саакашвили украинской границы.