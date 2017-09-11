Прорыв Саакашвили через границу Украины является преступлением, - Гройсман

Те люди, которые причастны к его организации, должны понести ответственность. Такое мнение в понедельник утром, 11 сентября, на своей страничке в Facebook высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что особенно жесткой должна быть ответственность для тех, кто позволял себе унижать и поднимал руку на ребят, которые защищают государство и его границы. Вместе с тем глава правительства отметил, что происшедшее в воскресенье на границе с Польшей, это - не простое нарушение закона.

По мнению Гройсмана, это начало очередной атаки некоторых политиков против украинской государственности. Я не буду говорить ничего о Саакашвили, у него свои цели и свои мотивы, я говорю о тех политиках-популистах, которые действуют по принципу чем хуже, тем лучше, - пояснил премьер.

Напомним, 10 сентября 2017 года лишенный украинского паспорта экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили пересек украинскую границу.

Как сообщал УРА-Информ, полиция Львовской области открыла уголовное дело в связи с прорывом через границу бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.