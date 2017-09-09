19:45 09.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина закупит новую партию "Оплотов"

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что танками обеспечены почти все 100 процентов технических подразделений. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Украина закупит новую партию

По словам Полторака, такого результата удалось достичь благодаря увеличенному финансированию с бюджета, а также слаженной и временной работы изготовителей техники. На данный момент стоит вопрос о подготовке новых экипажей. Для этого во Львов отправили новые макеты для обучения.

Министр уверен, что для украинского государства совершенно недопустимо, чтобы такая техника отсутствовала в парках танковых войск Украины. В скором времени Харьковский завод получит еще один большой заказ на производство "Оплотов".

"Такого объема предприятие не знало еще с 1991 года", - подчеркнул министр.

Кстати, стоимость такого вида танка очень недешевая, она составляет - 110 млн гривен. Украина экспортирует технику различным странам, получая хорошие дивиденды. Танк получил хорошую оценку мировыми военными экспертами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Турчинов уверен, что у ВСУ уже в следующем году обязательно должны появиться на вооружении танки "Оплот".


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