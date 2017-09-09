15:25 09.09.2017 | Политика | Новости
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Трамп готов взять посредничество для помощи Катару

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил дестабилизирующую ситуацию в Катаре с королем Саудовской Аравии , наследным принцем ОАЭ  и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Об этом передает Агентство Анадолу".

Трамп готов взять посредничество для помощи Катару

По информации ведомства, американский президент высказался о том, что только единство арабских стран может поддерживать баланс в регионе, особенно в отношениях с ядерным Ираном. Трамп настаивает на том, чтобы страны прекратили блокаду Катара и готов взять посредничество между сторонами.

В ходе переговоров, которые проходили в Эр-Рияде Трамп напомнил, что между странами и США есть ряд договоренностей, касающиеся этого нефтеносного региона.

В свою очередь, страны-учасницы переговоров договорились ни в коем случае не препятствовать работа американских компаний. Все санкции будет направлены исключительно против Катара.

Такая реакция арабских стран вызвана тем, что Катар, возможно, занимается поддержкой террористов в регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно граждане 33-х стран, в том числе Франции, Турции, Германии, смогут получить визу на 180 дней пребывания.  


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