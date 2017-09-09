Трамп готов взять посредничество для помощи Катару

По информации ведомства, американский президент высказался о том, что только единство арабских стран может поддерживать баланс в регионе, особенно в отношениях с ядерным Ираном. Трамп настаивает на том, чтобы страны прекратили блокаду Катара и готов взять посредничество между сторонами.

В ходе переговоров, которые проходили в Эр-Рияде Трамп напомнил, что между странами и США есть ряд договоренностей, касающиеся этого нефтеносного региона.

В свою очередь, страны-учасницы переговоров договорились ни в коем случае не препятствовать работа американских компаний. Все санкции будет направлены исключительно против Катара.

Такая реакция арабских стран вызвана тем, что Катар, возможно, занимается поддержкой террористов в регионе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно граждане 33-х стран, в том числе Франции, Турции, Германии, смогут получить визу на 180 дней пребывания.