10:19 08.09.2017 | Политика | Новости
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Мадуро намерен создать новую мировую валюту в противовес доллару

Глава государства Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшие время хочет ввести новую мировую валюту в качестве альтернативы доллару. Соответствующие заявление лидер страны сообщил в ходе выступления в Конституционной ассамблее.

Мадуро намерен создать новую мировую валюту в противовес доллару

Об этом передает информационное агентство Reuters.

По словам президента, Венесуэла введет новую международную платежную систему из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.

При этом Николас Мадуро подчеркнул, что официальный механизм обмена в Венесуэле уже на следующей неделе будет использовать валютную корзину других стран, включая китайский юань.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты. По мнению правления регулятора, это будет способствовать оживлению банковского кредитования.


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