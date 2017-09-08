Мадуро намерен создать новую мировую валюту в противовес доллару

Глава государства Венесуэлы Николас Мадуро в ближайшие время хочет ввести новую мировую валюту в качестве альтернативы доллару. Соответствующие заявление лидер страны сообщил в ходе выступления в Конституционной ассамблее.
Об этом передает информационное агентство Reuters.
По словам президента, Венесуэла введет новую международную платежную систему из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.
При этом Николас Мадуро подчеркнул, что официальный механизм обмена в Венесуэле уже на следующей неделе будет использовать валютную корзину других стран, включая китайский юань.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты. По мнению правления регулятора, это будет способствовать оживлению банковского кредитования.