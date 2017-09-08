Мадуро намерен создать новую мировую валюту в противовес доллару

Об этом передает информационное агентство Reuters.

По словам президента, Венесуэла введет новую международную платежную систему из свободно конвертируемых валют, в том числе юаня, иены и рупии.

При этом Николас Мадуро подчеркнул, что официальный механизм обмена в Венесуэле уже на следующей неделе будет использовать валютную корзину других стран, включая китайский юань.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальный банк Украины разрешил банкам выдавать кредиты в гривне под залог иностранной валюты. По мнению правления регулятора, это будет способствовать оживлению банковского кредитования.