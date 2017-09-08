Литва намерена создать "военный Шенген"

Литва призвала европейские государства поддержать проект упрощения инвестиций в инфраструктуру континента - "военный Шенген". Об этом передает литовское издание Delfi.
По информации издания, такое предложение обсудили главы оборонных министерств на встрече в Таллине.
По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, этот проект не только облегчит процедуру выдачи шенгенских документов, а и принесет дополнительные удобства в инфраструктурных связях между Балтией и Европейским союзом.
Как выяснилось, главы оборонных ведомств ЕС обсуждали создание фундамента для военного сотрудничества, которым мог бы стать специальный Оборонный европейский фонд.
Этот фонд мог бы финансировать оборонные проекты и мощности.
К 2020 году Еврокомиссия собирается выделить на оборону 500 млн евро.
Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Сеймаса Литовы Викторас Пранцкетис уверен, что денежный "план Маршалла" США и Евросоюз полностью одобряют.