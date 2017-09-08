13:35 08.09.2017 | Политика | Новости
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Литва намерена создать "военный Шенген"

Литва призвала европейские государства поддержать проект упрощения инвестиций в инфраструктуру континента - "военный Шенген". Об этом передает литовское издание Delfi.

Литва намерена создать

По информации издания, такое предложение обсудили главы оборонных министерств на встрече в Таллине.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, этот проект не только облегчит процедуру выдачи шенгенских документов, а и принесет дополнительные удобства в инфраструктурных связях между Балтией и Европейским союзом.

Как выяснилось, главы оборонных ведомств ЕС обсуждали создание фундамента для военного сотрудничества, которым мог бы стать специальный Оборонный европейский фонд.

Этот фонд мог бы финансировать оборонные проекты и мощности. 

К 2020 году Еврокомиссия собирается выделить на оборону 500 млн евро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Сеймаса Литовы Викторас Пранцкетис уверен, что денежный "план Маршалла" США и Евросоюз полностью одобряют.


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