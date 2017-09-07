Украине удалось выбраться из кризиса, - Порошенко

Такое сообщение сделал глава страны в собственном в послании к парламенту. Согласно данным – стране уже удалось выйти из глубокого кризиса, смертельно опасного. Пока что вершина видна далеко, но ее тоже однажды предстоит покорить.

Также президент подчеркнул, что наша страна в течение последних лет выстояла, а также отыскала силы идти вперед. Также известно, что парламент уже седьмого намерена определиться по поводу судебной реформы.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко в послании к парламенту заявил, что для внедрения в стране реформ у правительства остается только год – до проведения выборов.