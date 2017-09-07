Глава правительства Японии призвал Путина заключить мирный договор

Соответствующие сведения передает "Радио Свобода".

Как отмечается, глава правительства Японии считает все же нормальной ситуацией, когда две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой войны.

По словам Абэ, за год в отношениях между Россией и Японией сделано то, что не удавалось за последние 70 лет. В связи с этим Синдзо Абэ призвал работать и разделить успех друг с другом.

Тем не менее главным препятствием для заключения мирного договора между двумя государствами является спор по четырем островам Курильской гряды. В часности, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны. В то же время правительство Японии заявляет, что мирный договор не может быть подписан без урегулирования вопроса о принадлежности Курильских островов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство обороны Японии запросило у премьера Синдзо Абэ выделить дополнительный средства для повышения обороноспособности государства.