Европа должна будет помочь восстановить Донбасс, - глава МИД Германии

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Соглано его словам, данная поддержка возможна только после установления в регионе длительного перемирия.

Также Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, в частности, в восстановлении систем водоснабжения и водоотведения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава Пентагона Джеймс Мэттис рассказал об общих расходов США на помощь Украине. В часности, за последние несколько лет помощь США Украине уже составляет около 750 млн долларов. Вместе с тем Джеймс Мэттис добавил, что он намерен укрепить отношения между Украиной и США.