Депутаты внесла изменения в Налоговый кодекс по налогообложению

Документ, после несколько неудачных попыток, поддержали 236 народных депутатов. При этом сначала документ поддержали только 180 парламентариев.

Затем глава парламента Андрей Парубий предложил вернутся к нему и даже призвал на помощь главу правительства Владимира Гройсмана, который подчеркнул технический характер законопроекта и призвал депутатов поддержать проект в целом.

После этого, с третье попытки депутаты поддержали проект закона.

Таким образом, целью внесения изменений в отдельные положения Налогового кодекса Украины является необходимость урегулировать вопрос и убрать разночтения относительно освобождения от налогообложения доходов иностранных инвесторов, полученных от операций с государственными и облигациями местных займов и доходов, возникающих при гарантированным государством или соответствующим местным советом заимствованиями.

В частности, принятие закона позволит освободить от налога на доходы нерезидента: доходы иностранного инвестора на государственные ценные бумаги и облигации местных займов, выплачиваемых центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, или их эмитентом; доходы иностранного инвестора от операций с долговыми ценными бумагами, выполнение обязательств по которым обеспечено государственными или местными гарантиями, если такие доходы выплачиваются соответствующим гарантом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины во вторник, 5 сентября, приняла во втором чтении законопроект №3491-д " Об образовании". Документ поддержали 255 народных депутатов.