08:57 07.09.2017 | Политика | Новости
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Американцы против отмены программы помощи мигрантам

Граждане США подали иск в суд с просьбой прекратить процесс отмены программы, которая защищает нелегальных мигрантов от депортации. Об этом передает Deutsche Welle.

Американцы против отмены программы помощи мигрантам

Руководство 15 американских штатов в письменной форме выступило против антимиграционной политики президента Дональда Трампа. 

прошение в суд подали такие штаты: Айова, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Северная Каролина.

Программа DACA давала возможность детям нелегалов, прибывшим в США возможность остаться в Америке.

Иск был послан на рассмотрение в Восточный округ штата Нью-Йорк.

Ранее Трамп отменил программу, дававшую право на трудоустройство иммигрантам, которые нелегально попали в Соединенные Штаты Америки в несовершеннолетнем возрасте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые ограничат въезд мигрантов с Ближнего Востока в США.


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