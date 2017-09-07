Американцы против отмены программы помощи мигрантам

Руководство 15 американских штатов в письменной форме выступило против антимиграционной политики президента Дональда Трампа.

прошение в суд подали такие штаты: Айова, Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд и Северная Каролина.

Программа DACA давала возможность детям нелегалов, прибывшим в США возможность остаться в Америке.

Иск был послан на рассмотрение в Восточный округ штата Нью-Йорк.

Ранее Трамп отменил программу, дававшую право на трудоустройство иммигрантам, которые нелегально попали в Соединенные Штаты Америки в несовершеннолетнем возрасте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые ограничат въезд мигрантов с Ближнего Востока в США.