США и далее будут поддерживать ядерные соглашения с Ираном

Посол Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли считает, что Тегеран может нарушить ядерный договор 2015 год с США. Об этом передает "Радио Свобода".
Согласно словам посла, Государственный департамент США требует от Белого Дома каждые 90 отчета по данному соглашению. Иран совестно соблюдает все пункты договора, но это не означает, что у нас нет вопросов в Тегерану.
Президент Трамп может и не удостоверить документ, но США, так или иначе, все равно будут поддерживать сделку.
Кстати, за последние месяцы администрацию Белого Дома уже два раза подтвердила информацию о том, что Иран полностью придерживается всех правил соглашения между странами.
Добавим, что Иран ограничивает свою ядерную программу в обмен на снятие санкций со стороны США.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские власти ввели новые ограничения против 18 физических и юридических лиц из Ирана.