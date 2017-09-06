США и далее будут поддерживать ядерные соглашения с Ираном

Согласно словам посла, Государственный департамент США требует от Белого Дома каждые 90 отчета по данному соглашению. Иран совестно соблюдает все пункты договора, но это не означает, что у нас нет вопросов в Тегерану.

Президент Трамп может и не удостоверить документ, но США, так или иначе, все равно будут поддерживать сделку.

Кстати, за последние месяцы администрацию Белого Дома уже два раза подтвердила информацию о том, что Иран полностью придерживается всех правил соглашения между странами.

Добавим, что Иран ограничивает свою ядерную программу в обмен на снятие санкций со стороны США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские власти ввели новые ограничения против 18 физических и юридических лиц из Ирана.