09:21 06.09.2017 | Политика | Новости
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США и далее будут поддерживать ядерные соглашения с Ираном

Посол Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли считает, что Тегеран может нарушить ядерный договор 2015 год с США. Об этом передает "Радио Свобода".

США и далее будут поддерживать ядерные соглашения с Ираном

Согласно словам посла, Государственный департамент США требует от Белого Дома каждые 90 отчета по данному соглашению. Иран совестно соблюдает все пункты договора, но это не означает, что у нас нет вопросов в Тегерану.

Президент Трамп может и не удостоверить документ, но США, так или иначе, все равно будут поддерживать сделку. 

Кстати, за последние месяцы администрацию Белого Дома уже два раза подтвердила информацию о том, что Иран полностью придерживается всех правил соглашения между странами.

Добавим, что Иран ограничивает свою ядерную программу в обмен на снятие санкций со стороны США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американские власти ввели новые ограничения против 18 физических и юридических лиц из Ирана.


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