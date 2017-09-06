09:55 06.09.2017 | Политика | Новости
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ООН призывает власти Мьянмы прекратить гонения на мусульман-рохинджа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Мьянму предоставить этническому меньшинству мусульман-рохинджа гражданство. Об этом передает "Радио Свобода".

ООН призывает власти Мьянмы прекратить гонения на мусульман-рохинджа

По словам генсека, мировое сообщество не должно допустить геноцид любой этнической группы в современном мире. Гутерриш особенно обеспокоен ситуацией, которая вылилась в численные жертвы в штате Ракхайм.

По данным ООН, в результате репрессий против этнической группы мьянмских мусульман-рохинджа страну вынуждены были покинуть 123 тыс человек. Все направились в сторону Бенгладеша.

Сообщается, что на границах царит хаос, лагеря переполнены, не хватает медикаментов и нормальных продуктов питания.

По информации Верховного комиссариата ООН, в ближайшее время будет выделено средства для закупки лекарств, провизии и питьевой воды для беженцев. Общая сумма составит более 18 млн долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в юго-восточном азиатском регионе из Мьянмы вынуждены были уйти 73 тыс представителей мусульманской религиозной группы.


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