Минфин изучит вопрос о снижении ренты на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал указание Министерству финансов пересчитать возможные варианты о снижении 12-ти процентной газовой ренты.
Об этом он заявил сегодня в ходе заседания правительства.
По словам премьера, нужно пересмотреть все возможные варианты балансировки этой ренты, чтобы не уйти в убыток - с одной стороны, а с другой и поднять эффективность добычи сырья.
"Очень сложно принимать такие решения, чтобы оно опять не стало коррупционным скандалом", - подчеркнул Гройсман.
До 2020 года Украина может стать полностью независимой в отношении голубого топлива. Таким образом, упадет и рыночная цена внутри страны и тогда можно будет снова пересчитать тарифы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что акционерное общество "Укргаздобыча" начнет выкачку газа на новых недровых участках.