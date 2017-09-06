Минфин изучит вопрос о снижении ренты на газ

Об этом он заявил сегодня в ходе заседания правительства.

По словам премьера, нужно пересмотреть все возможные варианты балансировки этой ренты, чтобы не уйти в убыток - с одной стороны, а с другой и поднять эффективность добычи сырья.

"Очень сложно принимать такие решения, чтобы оно опять не стало коррупционным скандалом", - подчеркнул Гройсман.

До 2020 года Украина может стать полностью независимой в отношении голубого топлива. Таким образом, упадет и рыночная цена внутри страны и тогда можно будет снова пересчитать тарифы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что акционерное общество "Укргаздобыча" начнет выкачку газа на новых недровых участках.