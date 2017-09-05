17:42 05.09.2017 | Политика | Новости
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Порошенко выступит на заседании Совбеза ООН

Порошенко на указанном заседании намерен говорить про вопрос относительно введения на Донбассе миротворческой миссии.

Порошенко выступит на заседании Совбеза ООН

Глава нашей страны Петр Порошенко 20-го сентября 2017 г. намерен выступить на заседании Совета безопасности ООН, которое будет посвящено миротворчеству. Такое сообщение недавно поступило от представителя Украины в ООН В. Ельченко.

Согласно его словам - Порошенко намерен поднимать вопрос о введении на Донбассе миссии миротворцев. Глава Украины выступит уже 20 числа в Совете безопасности ООН - пройдет специальное заседание. Это будет возможность сообщить про взгляд Украины на роль ООН на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее И. Геращенко заявила, что размещение миротворцев ООН лишь на линии соприкосновения на Донбассе – совершенно невозможно.


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