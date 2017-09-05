Порошенко выступит на заседании Совбеза ООН

Глава нашей страны Петр Порошенко 20-го сентября 2017 г. намерен выступить на заседании Совета безопасности ООН, которое будет посвящено миротворчеству. Такое сообщение недавно поступило от представителя Украины в ООН В. Ельченко.

Согласно его словам - Порошенко намерен поднимать вопрос о введении на Донбассе миссии миротворцев. Глава Украины выступит уже 20 числа в Совете безопасности ООН - пройдет специальное заседание. Это будет возможность сообщить про взгляд Украины на роль ООН на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее И. Геращенко заявила, что размещение миротворцев ООН лишь на линии соприкосновения на Донбассе – совершенно невозможно.