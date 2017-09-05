12:35 05.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко готов назвать нового главу Нацбанка

Президент Украины Петр Порошенко в скором времени внесет в парламент кандидатуру на должность главы Национального банка Украины.

Порошенко готов назвать нового главу Нацбанка

Об этом прессе сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

По словам Кононенка, президент проводит дополнительные консультации со специалистами. Нардеп не назвал конкретных имен, но заверил, что они уже звучали в СМИ.

Депутат отметил, что такой важнейший пост это не просто исполнительная, а еще и политическая фигура. Потому и проводится много дискуссий и полемики в прессе на данную тему.

Ранее в прессу попала информация о том, что возможным кандидатом может стать бывший премьер Арсений Яценюк.

Однако президенту Общественная коллегия совета НБУ порекомендовала кандидатуры главы совета Ассоциации банков Станислава Аржевитина, главы общественной коллегии совета НБУ Анатолия Гулея и главы совета НБУ Богдана Данилишина.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что кандидата на должность главы Национального банка Украины предстоит назначить украинскому парламенту уже этой осенью.


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