15:18 05.09.2017 | Политика | Новости
100173045:labazovych

Польша намерена усилить сотрудничество в ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности

Глава польского правительства Беата Шидло призвала в ближайшие время усилить сотрудничество в ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности.

Польша намерена усилить сотрудничество в ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности

Соответствующие заявление она сообщила на встрече с премьерами Литвы Сяулюсом Сквернялисом и Латвии Марисом Кучинскисом, передает "Польское радио".

Согласно словам премьер-министра, власти Польши считают нужным укрепить партнерство в сфере кибербезопасности в Европейском Союзе, НАТО и на региональном уровне.

При этом Шидло сообщила, что Польша и страны Балтии имеют опыт, связанный с гибридными угрозами, в частности кибератаками.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Эммануель Макрон заявляет, что польское государство постепенно изолируется от Евросоюза.Правительство страны все больше заводит государство в экономическую пропасть, а евроскептицизм нынешнего правительства противоречит общепризнанному принципу единства по всем вопросам и сферам европейской жизнедеятельности.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив