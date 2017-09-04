11:45 04.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Одесский порт прибыл итальянский эсминец - ФОТО

Эсминец ВМС Италии "Луиджи Дуранд де ла Пенне" прибыл с дружественным визитом в порт Одессы. Так, с четвертого по седьмое сентября представители ВМС Украины проведут ряд совместных мероприятий с итальянскими коллегами.

В Одесский порт прибыл итальянский эсминец - ФОТО

Об этом сообщил пресс-центр ВМС Вооруженных сил Украины на странице в Facebook.

Как отмечается, программа визита предусматривает протокольную встречу в командовании ВМС Украины, посещение эсминца курсантами Одесской морской академии и военно–морского лицея.

В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате "Гетман Сагайдачный" и в Институте ВМС НУ ОМА.

Кроме того, украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля Alberto Rakia. В часности, они возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.

Напомним, как сообщает ранее "УРА-Информ", украинские морские пехотинцы и самолет морской авиации Военно-морских сил Вооруженных сил Украины примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 в Грузии.


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