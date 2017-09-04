Луценко рассказала, когда закон о реинтеграции Донбасса появится в Раде

По ее словам, законопроект в ближайшее время появится на рассмотрении депутатов.

"Я надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект появится на рассмотрении ВРУ", - заявил Парубий.

В настоящее время данный докумен находится на завершающем этапе. Согласно предварительным договоренностям, перед регистрацией в парламенте документ должен быть рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", заместитель Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука настаивает на том, чтобы законопроект о реинтеграции Донбасса обязательно был внесен в регламент спикером уже в первую пленарную неделю.