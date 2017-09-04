15:54 04.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100172957:labazovych

Луценко рассказала, когда закон о реинтеграции Донбасса появится в Раде

Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет представлен в парламенте уже в октябре.

Луценко рассказала, когда закон о реинтеграции Донбасса появится в Раде

По ее словам, законопроект в ближайшее время появится на рассмотрении депутатов.

"Я надеюсь, что в ближайшее время этот законопроект появится на рассмотрении ВРУ", - заявил Парубий.

В настоящее время данный докумен находится на завершающем этапе. Согласно предварительным договоренностям, перед регистрацией в парламенте документ должен быть рассмотрен Советом национальной безопасности и обороны.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", заместитель Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука настаивает на том, чтобы законопроект о реинтеграции Донбасса обязательно был внесен в регламент спикером уже в первую пленарную неделю.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив