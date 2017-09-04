Китай не будет вводить торговое эмбарго против КНДР

Об этом пишет в Twitter сам Ассанж.

Основатель WikiLeaks отмечает, что 90 процентов торговли Северная Корея осещствляет именно с КНР, а потому никакие торгово-экономические санкции страна вводить в отношении КНДР не намерена.

Ассандж отмечает, что малейшая попытка ограничения торговли с Поднебесной, которая будет инициирована со стороны президента Трампа будет означать отставку для последнего.

Напомним, что в связи проведением успешных испытаний ядерног оружия Пхеньяном, мировое сообщество во главе с США призывает все страны, которые имеют хоть какие-то дружественные сношения с Северной Кореей повлиять на правительство Ким Чен Ына прекратить ядерную программу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сайт WikiLeaks, который публикует секретную информацию, подвергся атаке хакеров.