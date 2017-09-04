08:43 04.09.2017 | Политика | Новости
100172899:roman

Канада осуждает ядерные испытания КНДР

Канадский глава Джастин Трюдо призвал мировое сообщество принять дополнительный "меры" против агрессивной геополитики страны "утренней росы".

Канада осуждает ядерные испытания КНДР

Об этом передает пресс-служба канадского президента.

По его словам, необходимо как можно скорее "надавить" на КНДР для того, чтобы он отказалась от ядерной программы, которая угрожает всему миру.

Трюдо просит лидеров всех стран к общему дипломатическому диалогу на данной почве. Канада никогда не будет поддерживать отношения со странами, которые ставят в своей риторике "силу" напервое место, отмечает президент.

Напомним, что высокоуважаемый руководитель Северной Кореи - Ким Чен Ын, подтвердил информацию об успешном проведении испытаний водородной бомбы. В это же время разведка Южной Кореи уверены, что испытания проходили под землей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Северная Корея провела очередное испытание ракеты.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив