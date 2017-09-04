Канада осуждает ядерные испытания КНДР

Канадский глава Джастин Трюдо призвал мировое сообщество принять дополнительный "меры" против агрессивной геополитики страны "утренней росы".
Об этом передает пресс-служба канадского президента.
По его словам, необходимо как можно скорее "надавить" на КНДР для того, чтобы он отказалась от ядерной программы, которая угрожает всему миру.
Трюдо просит лидеров всех стран к общему дипломатическому диалогу на данной почве. Канада никогда не будет поддерживать отношения со странами, которые ставят в своей риторике "силу" напервое место, отмечает президент.
Напомним, что высокоуважаемый руководитель Северной Кореи - Ким Чен Ын, подтвердил информацию об успешном проведении испытаний водородной бомбы. В это же время разведка Южной Кореи уверены, что испытания проходили под землей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Северная Корея провела очередное испытание ракеты.