Япония и Южная Корея примут ответные меры против КНДР

Об этом передает Yonhap.

Согласно информации поратала, лидеры будут настаивать на том, чтобы в Совбезе ООН главы стран "усилили" давление на Северную Корею.

Руководители стран договорились ввести новые ограничительные меры в отношении северного соседа. Премьер Японии отметил, что ключевую роль в давлении на Пхеньян могут оказать США и Китай.

В свою очередь начальник Пентагона Джеймс Мэттис уверяет, что у американской стороны еще не закончились дипломатические методы по усмирению КНДР. Но подчеркнул, что помимо "военного" решения данного вопроса, есть еще множество рычагов влияния на правительство Пхеньяна.

Напомним, что вчера КНДР подтвердило информацию об успешном испытании водородной бомбы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии прошли учения по использованию системы экстренного оповещения под названием J-Alert в случае удара КНДР.