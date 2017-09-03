Россия заявила о захвате своих дипломатических учреждений в США

Как сказано с сообщении российского министерств иностранных дел, опубликованного в воскресенье, 3 сентября, на сайте МИДа, 2 сентября власти США захватили здания генерального консульства, которые являются российской собственностью и имеют дипломатический иммунитет.

Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке. При этом в российском дипломатическом ведомстве отметили, что такие действия они расценивают, как "откровенно враждебный акт" и "грубое нарушение Вашингтоном международного права".

В связи с чем в российском МИДе заявили, что призывают американскую власть опомниться и немедленно вернуть российские дипломатические объекты иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами", - заявили российские дипломаты.

Напомним, несколько сотрудников консульства России в Сан-Франциско обратились с просьбой предоставления политического убежища в США.

Как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп закрыл российское генеральное консульство в Сан-Франциско.