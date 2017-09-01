15:56 01.09.2017 | Политика | Новости
100172797:roman

Все больше мирных жителей погибает от авиаударов в Сирии и Ираке

В результате авианалетов коалиционных ВВС на силы ИГИЛ в Сирии и Ираке погибло еще более 60 человек. Об этом передает информационное агентство Reuters.
 

Все больше мирных жителей погибает от авиаударов в Сирии и Ираке

Согласно материалам издания, новые бомбардировки сил Исламского государства ведут за собой все большее количество жертв среди мирного населения. 

На протяжении юиля-августа месяца коалиция подтвердила гибель 61 мирного жителя. Ранее авиация нанесла удар по мосту, ведшему в восточную Сирию.

По этому мосту ИГИЛ и правительственная армия Ассада договаривались провести обмен военнопленными.

Наибольшие потери среди мирных состоялись 14 марта около Мосула, тогда от обстрелов погибло 27 человек.

Напомним, что противостояние внутри страны точится с 2011 года. В конфликте также берут участие Россия, США, Иран и Турция.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Организация Объединенных Наций дала поручение сделать гуманитарный перерыв в боях за сирийский город Ракка.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив