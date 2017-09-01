Все больше мирных жителей погибает от авиаударов в Сирии и Ираке

В результате авианалетов коалиционных ВВС на силы ИГИЛ в Сирии и Ираке погибло еще более 60 человек. Об этом передает информационное агентство Reuters.
Согласно материалам издания, новые бомбардировки сил Исламского государства ведут за собой все большее количество жертв среди мирного населения.
На протяжении юиля-августа месяца коалиция подтвердила гибель 61 мирного жителя. Ранее авиация нанесла удар по мосту, ведшему в восточную Сирию.
По этому мосту ИГИЛ и правительственная армия Ассада договаривались провести обмен военнопленными.
Наибольшие потери среди мирных состоялись 14 марта около Мосула, тогда от обстрелов погибло 27 человек.
Напомним, что противостояние внутри страны точится с 2011 года. В конфликте также берут участие Россия, США, Иран и Турция.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Организация Объединенных Наций дала поручение сделать гуманитарный перерыв в боях за сирийский город Ракка.