Назначен новый глава Национального космического агентства

Кабинет министров Украины освободило с поста старого главу этого ведомства Юрия Радченко и назначило на его кресло Павла Дегтяренко.
Об этом пишется в распоряжении правительства №583-р и №584-р. за 2017 год.
Согласно материалам документа, Радченка Юрия Николаевича сместили от исполнения обязанностей руководителя Государственного космического агентства Украины.
Зеркально назначив на эту должность Дегтяренко Павла Глебовича главой Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей.
Договор о найме с Дегтяренко оформлен на пять лет.
Ранее он работал главным инженером ракетостроительного конструкторского отделения предприятия "Южмаш".
Дегтяренко дали испытательный срок в три оплачиваемых месяца.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования.