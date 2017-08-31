Назначен новый глава Национального космического агентства

Об этом пишется в распоряжении правительства №583-р и №584-р. за 2017 год.

Согласно материалам документа, Радченка Юрия Николаевича сместили от исполнения обязанностей руководителя Государственного космического агентства Украины.

Зеркально назначив на эту должность Дегтяренко Павла Глебовича главой Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей.

Договор о найме с Дегтяренко оформлен на пять лет.

Ранее он работал главным инженером ракетостроительного конструкторского отделения предприятия "Южмаш".

Дегтяренко дали испытательный срок в три оплачиваемых месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования.