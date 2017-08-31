11:36 31.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Назначен новый глава Национального космического агентства

Кабинет министров Украины освободило с поста старого главу этого ведомства Юрия Радченко и назначило на его кресло Павла Дегтяренко.
 

Назначен новый глава Национального космического агентства

Об этом пишется в распоряжении правительства №583-р и №584-р. за 2017 год.

Согласно материалам документа, Радченка Юрия Николаевича сместили от исполнения обязанностей руководителя Государственного космического агентства Украины.

Зеркально назначив на эту должность Дегтяренко Павла Глебовича главой Государственного космического агентства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей. 

Договор о найме с Дегтяренко оформлен на пять лет.

Ранее он работал главным инженером ракетостроительного конструкторского отделения предприятия "Южмаш".

Дегтяренко дали испытательный срок в три оплачиваемых месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Кабинет министров Украины назначил исполняющего обязанности главы Государственной инспекции ядерного регулирования.


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