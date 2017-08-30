В Минске обсудят дорожную карту демаркации белорусско-украинской границы

Стороны обсуждают разработку дорожной карты демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, соответствующие договоренности были достигнуты президентов Украины Петров Порошенко во время официального визита в Украину его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Делегацию Украины возглавляет посол по особым поручениям департамента международного права МИД Украины, представитель Украины по вопросам договорно-правового оформления государственной границы Украины Бороденков.

На повестке дня подведения итогов деятельности Совместной украинской-белорусской демаркационной комиссии в предыдущие годы, обсуждение основных направлений деятельности на 2017-2018 годы, параметры и сроки организации полевых демаркационных работ по выносу государственной границы на местности и определения мест установки пограничных знаков на отдельных участках государственной границы.

Работа продлится до 1 сентября, - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко во время совместного заявления с Президентом Беларуси Александром Лукашенко отметил, что белорусско-украинская граница никогда не будет границей войны, а будет границей дружественного сотрудничества.