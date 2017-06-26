20:05 26.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил с Макроном противодействие российской агрессии

Глава государства Украины Петр Порошенко обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном ситауцию на востоке Украины и в Крыму.

Порошенко обсудил с Макроном противодействие российской агрессии

Об этом Порошенко написал на своей странице в Twitter.

По словам Порошенко, во время тщательных переговоров была определена тактика действий на следующие несколько недель.

Также украинский президент рассказал, что они с Макроном обсудили противодействие российскому противнику. 

В связи с этим лидеры двух государств договорились провести консультации.

"Мы уверены, что всего-навсего необходимо подготовить качественные документы. Документы, утверждение которых должно наконец принести мир на многострадальную украинскую землю", - подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", процедура ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом будет полностью завершена в июле текущего года.


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