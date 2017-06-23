В налоговом комитете Верховной Рады хотят отставки Данилюка

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат, первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Андрей Журжий.

В сообщении говорится, что 17 депутатов — членов налогового комитета направили письмо Премьер-министру Владимиру Гройсману с критикой министра финансов Данилюка и требованием снять его с должности.

По словам Журжия, члены налогового комитета ВР, опираясь на конкретные факты, выразили возмущение бессистемности, некомпетентности руководства Министерства финансов Украины во внедрении мероприятий такого „реформирования“ и, главное, по осуществлению этих мероприятий за пределами правового поля.

Кроме того, они считают, что министр финансов безответственно относится к работе с депутатами. И в связи с вышеописанной ситуацией депутаты просят Владимират Гройсмана провести совместную встречу, с участием Данилюка и депутатов, для “принятия немедленных профессиональных решений по ее исправлению”.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Данилюк в ближайшее время ждет подписание меморандума с МВФ.