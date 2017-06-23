08:46 23.06.2017 | Политика | Новости
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Индия планирует закупить беспилотники в США на 2 млрд долларов

Власти США планируют поставить Военно-воздушным силам Индии 22 боевых беспилотника на сумму свыше 2 млрд долларов. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Индия планирует закупить беспилотники в США на 2 млрд долларов

Сообщается, что Индия станет первой страной, не входящей в НАТО, которая получит вооружение от Соединенных Штатов. Так, сделка будет обсуждаться во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 26 июня.

Тем не менее окончательное решение по данному вопросу требует одобрения конгресса. 

Стоить отметить, что беспилотник Guardian является морской версией боевого БПЛА Predator Reaper.

Кроме того, в Индию они будут поставляться без бортового вооружения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", истребитель ВВС Греции Mirage 2000 упал недалеко от греческого острова Скопелос. К счастью, пилоту удалось катапультироваться.


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