Индия планирует закупить беспилотники в США на 2 млрд долларов

Сообщается, что Индия станет первой страной, не входящей в НАТО, которая получит вооружение от Соединенных Штатов. Так, сделка будет обсуждаться во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 26 июня.

Тем не менее окончательное решение по данному вопросу требует одобрения конгресса.

Стоить отметить, что беспилотник Guardian является морской версией боевого БПЛА Predator Reaper.

Кроме того, в Индию они будут поставляться без бортового вооружения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", истребитель ВВС Греции Mirage 2000 упал недалеко от греческого острова Скопелос. К счастью, пилоту удалось катапультироваться.