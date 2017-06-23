Гройсман призвал депутатов избавиться неприкосновенности

Такое заявление премьер-министр Украины сделал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передет УНН.

Согласно словам Гройсмана, в данный момент народным депутатам Украины надо читать украинское законодательство и быть примером для всех украинцев в соблюдении норм действующего законодательства.

Это будет сделано для того, чтобы показать пример, а не постоянно махать своим мандатом и прикрываться своей неприкосновенностью.

"Снимайте неприкосновенность, снимайте мандат, становитесь равными перед законом, как и премьер-министр Украины, который не имеет никакой неприкосновенности. То есть у нас абсолютно все „прикосновенны“, и тогда занимайтесь своей деятельностью, общественной", - подчернул Владимир Гройсман.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Владимир Гройсман ранее предложил, чтобы повышение пенсий, которое в целом коснется девяти миллионов пенсионеров, состоялось уже с 1 октября.