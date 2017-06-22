18:10 22.06.2017 | Политика | Новости
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Совет ЕС обещает продлить санкции против России

Сегодня на заседании Совет ЕС примет решение о продлении санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений.

Совет ЕС обещает продлить санкции против России

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Президент сообщил СМИ, что сегодня на заседании Совета Европейского союза будет принято решение о продлении санкций против РФ до полной имплементации Минских соглашений, в том числе их безопасности компонента.

Он также отметил, что в последнее время ситуация в АТО обострилась. Президент обратил внимание, что происходят атаки на наблюдателей ОБСЕ, а также на гражданские объекты.

“Официально санкции продлеваются на полгода и это дает возможность России сделать простые вещи — вывести свои войска, освободить украинских заложников, сотрудничать с миссией ОБСЕ и забрать свои пушки, свои танки, свои системы залпового огня, которыми они убивают украинцев”, — заявил Президент.

Ранее УРА-Информ сообщал, что "безвизом", предоставленым ЕС, уже воспользовались 30 тысяч граждан Украины.


 
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