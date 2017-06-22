Совет ЕС обещает продлить санкции против России

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Президент сообщил СМИ, что сегодня на заседании Совета Европейского союза будет принято решение о продлении санкций против РФ до полной имплементации Минских соглашений, в том числе их безопасности компонента.

Он также отметил, что в последнее время ситуация в АТО обострилась. Президент обратил внимание, что происходят атаки на наблюдателей ОБСЕ, а также на гражданские объекты.

“Официально санкции продлеваются на полгода и это дает возможность России сделать простые вещи — вывести свои войска, освободить украинских заложников, сотрудничать с миссией ОБСЕ и забрать свои пушки, свои танки, свои системы залпового огня, которыми они убивают украинцев”, — заявил Президент.

Ранее УРА-Информ сообщал, что "безвизом", предоставленым ЕС, уже воспользовались 30 тысяч граждан Украины.