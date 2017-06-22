Рада усилила ответственность за парковку на местах для инвалидов

Документ поддержали 244 народных депутата. Таким образом, в Украине предлагается увеличить штраф за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов.

Закон также предусматривает установить, что водитель-инвалид должен предъявить подтверждающих документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности), а иначе он должен уплатить штрафа от шестидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно закону, инвалид может использовать любое парковочное место, если на парковке отсутствуют обозначения паркомест для инвалидов. Также устанавливается право на парковочное место для инвалидов возле жилых домов.

При этом знак "Водитель с инвалидностью" должен будет размещаться на автомобилях спереди и сзади.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в четверг, 22 июня, приняла в первом чтении законопроект №6427-д "О Конституционном Суде Украины". Документ поддержал 231 народный депутат.