Порошенко в четверг отправится в Брюссель

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 22 июня, прямо из Вашингтона, гед он находится с визитом последние три дня, отправится в Брюссель.
Тут глава государства проведет ряд встреч накануне саммит Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в немецком городе Гамбурге.
Как сообщает пресс-служба Администрации президента, во время визита глава государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС.
Порошенко также планирует принять участие в расширенном саммите Европейской народной партии.
Глава государства, как ожидается, проинформирует собеседников об обострении ситуации безопасности на Донбассе, состояние выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.
Также Президент Украины планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 12-13 июля в Киеве.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэл Макрон считает, что в ближайшее время, а именно перед саммитом Большой двадцатки, необходимо провести встречу с лидерами в "нормандском формате". Страны участницы - Украина, Франция, Германия и Россия должны обсудить урегулирование конфликта на Востоке Украины.