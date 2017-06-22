Порошенко в четверг отправится в Брюссель

Тут глава государства проведет ряд встреч накануне саммит Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в немецком городе Гамбурге.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, во время визита глава государства встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС.

Порошенко также планирует принять участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства, как ожидается, проинформирует собеседников об обострении ситуации безопасности на Донбассе, состояние выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Президент Украины планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС, который запланирован на 12-13 июля в Киеве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэл Макрон считает, что в ближайшее время, а именно перед саммитом Большой двадцатки, необходимо провести встречу с лидерами в "нормандском формате". Страны участницы - Украина, Франция, Германия и Россия должны обсудить урегулирование конфликта на Востоке Украины.