08:15 22.06.2017 | Политика | Новости
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Макрон предлагает накануне саммита G20 провести встречу в нормандском формате

В ближайшее время, а именно перед саммитом Большой двадцатки, необходимо провести встречу с лидерами в "нормандском формате".

Макрон предлагает накануне саммита G20 провести встречу в нормандском формате

Страны участницы - Украина, Франция, Германия и Россия должны обсудить урегулирование конфликта на Востоке Украины. Такое мнение в интервью восьми европейским изданиям в среду вечером, 21 июня, высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом он отметил, что ему еще слишком рано давать свои оценки кризиса в Украине, но есть обязанность защищать Европу и ее союзников в регионе.

Тут мы не отступим ни на дюйм, - заверил он, добавив, что эти переговоры позволят ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование ситуации на Востоке Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут рекомендовать главам государств и правительств стран Европейского союза на саммите 22-23 июня продолжить экономические санкции против России.


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