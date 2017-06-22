Макрон предлагает накануне саммита G20 провести встречу в нормандском формате

Страны участницы - Украина, Франция, Германия и Россия должны обсудить урегулирование конфликта на Востоке Украины. Такое мнение в интервью восьми европейским изданиям в среду вечером, 21 июня, высказал президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом он отметил, что ему еще слишком рано давать свои оценки кризиса в Украине, но есть обязанность защищать Европу и ее союзников в регионе.

Тут мы не отступим ни на дюйм, - заверил он, добавив, что эти переговоры позволят ему лучше понять, на каком этапе находится урегулирование ситуации на Востоке Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут рекомендовать главам государств и правительств стран Европейского союза на саммите 22-23 июня продолжить экономические санкции против России.