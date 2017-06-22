Фракции подали Порошенко новые кандидатуры на должности членов ЦИК

Такие сведения сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "5 канала".

Согласно ее словам, на сегодняшней день консультации завершились уже почти на 100%. Кроме того, глава государства Украины уже видел новые кандидатуры, которые поданы от фракций.

При этом Луценко не уточнила, какие именно фракции подали новые кандидатуры.

Тем не менее она прогнозирует, что вопросом обновления Центризбиркома парламент займется осенью.

Как известно, Европейский Союз считает необходимой смену украинского ЦИКа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в настоящее время в стране пока что никакая фракция не вносила свой новый перечень кандидатов в состав Центризбиркома.