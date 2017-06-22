09:05 22.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100168295:labazovych

Фракции подали Порошенко новые кандидатуры на должности членов ЦИК

Фракции парламента подали украинскому президенту Петру Порошенко новые кандидатуры на должности членов Центральной избирательной комиссии.

Фракции подали Порошенко новые кандидатуры на должности членов ЦИК

Такие сведения сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в эфире "5 канала".

Согласно ее словам, на сегодняшней день консультации завершились уже почти на 100%. Кроме того, глава государства Украины уже видел новые кандидатуры, которые поданы от фракций.

При этом Луценко не уточнила, какие именно фракции подали новые кандидатуры.

Тем не менее она прогнозирует, что вопросом обновления Центризбиркома парламент займется осенью.

Как известно, Европейский Союз считает необходимой смену украинского ЦИКа.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в настоящее время в стране пока что никакая фракция не вносила свой новый перечень кандидатов в состав Центризбиркома. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив