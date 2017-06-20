В США умер студент, освобожденный их плена КНДР

Он 17 месяцев находился в заключении в Северной Корее и был возвращен домой в состоянии комы около недели назад. Молодой человек скончался в больнице в городе Цинциннати, штат Огайо.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на заявление семьи погибшего, они с сожалением констатировали, что "ужасное, мучительное, жестокое обращение" с их сыном в Северной Корее не оставило шансов на его выздоровление и не дало возможности жизни их сына.

При этом американские врачи, которые наблюдали за Вармбиером, заявили, что у него было серьезное поражение головного мозга.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июня глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что КНДР освободила американского студента, осужденного на 15 лет каторжных работ за антигосударственные действия в Северной Корее. Семья Вармбиера позже сообщила, что их сын находится в коме.