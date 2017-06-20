Порошенко и Трамп говорили о взаимодействие по имплементации Минских соглашений

Встреча длилась полчаса и главы двух стран на ней обсуждали вопрос имплементации Минских соглашений. При этом после встречи глава украинского государства заявил журналистам, что было объявлено о том, что США остаются преданными Минским соглашениям.

Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Он уверен в том, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских соглашений, причем пакет по безопасности, который заключается в том, что должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен полный доступ СММ к территориям, включительно с границей, и мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны", - сказал Порошенко журналистам во вторник, 20 июня, в Вашингтоне.

Он также подчеркнул, что не видит необходимости в изменении минского формата по урегулированию ситуации на востоке Украины. Мы заинтересованы в привлечении США к эффективному процессу, поскольку это страна-гарант по Будапештскому меморандуму и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США, решительную настроенность США на поддержку нашего государства, - сказал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко находится в Вашингтоне с визитом.