08:50 20.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий рассказал о размещении американских военных резервов в Украине

Власти США планируют предоставить нашей стране летальное оборонительное оружие. Такие сведения сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Парубий рассказал о размещении американских военных резервов в Украине

Согласно его словам, Украина и США работают над заключением соглашения по безопасности. Таким образом, если это произойдет, то украинское государство получит американские военные резервы на своей территории.

"Оно предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки", - отметил Парубий.

Также председатель Верховной Рады добавил, что практика похожих соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

В связи с этим Украина в ближайшие время предоставит свои предложения для данного соглашения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Джо Байден – вице-президент США , а также  госсекретарь Джон Керри выступили  за поставку Украине летального вооружения. 


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