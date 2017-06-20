Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США, - Порошенко

Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера в ходе визита президента в США.

Согласно словам Порошенко, введении новых санкций против Российской Федерации от США является для нас отличным презентом.

Поскольку, ограничение - это цивилизованный механизм заставить агрессора убраться из Украины, вывести войска и технику.

"Никогда такого мощного визита не было. И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и по нашему сотрудничеству в области безопасности, политической и экономической сферах", - объяснил президент Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко, который вчера вечером прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки, заявил, что для него очень важно, что его встреча, как украинского президента в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина.