22:15 19.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Встреча Порошенко с Трампом может состоятся во вторник в шесть часов вечера

Президент Украины Петра Порошенко, которые находится с визитом в Соединенных Штатах Америки, проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом может во вторник, 20 июня.

Встреча Порошенко с Трампом может состоятся во вторник в шесть часов вечера

Встреча состоится в шесть часов вечера в Вашингтоне. После чего он проведет встречу с украинской общиной возле мемориала Голодомору в столице США.

На 20 июня также запланирована встреча Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом и американскими министрами энергетики и экономики.

В то же время сообщается, что этот визит не государственный, а рабочий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня вечером приехал в американскую столицу, где планирует провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Запланированную встрече подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины, однако конкретной даты встречи там не назвали.


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