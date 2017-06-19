Встреча Порошенко с Трампом может состоятся во вторник в шесть часов вечера

Встреча состоится в шесть часов вечера в Вашингтоне. После чего он проведет встречу с украинской общиной возле мемориала Голодомору в столице США.

На 20 июня также запланирована встреча Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом и американскими министрами энергетики и экономики.

В то же время сообщается, что этот визит не государственный, а рабочий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня вечером приехал в американскую столицу, где планирует провести встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Запланированную встрече подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины, однако конкретной даты встречи там не назвали.