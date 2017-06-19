15:24 19.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мининформполитики может возглавить Джепарова, - Стець

Министром информационной политики скорее всего станет Эмине Джепарова. Такие сведения сообщил министр информационной политики Украины Юрий Стець во время пресс-конференции в пятницу, 19 июня.

Мининформполитики может возглавить Джепарова, - Стець

Согласно словам Стеця, следующим министром информационной политики должна стать Эмине Джепарова.

При этом Стець также заявил, что ушел в отставку по состоянию здоровья. "Причина моей отставки - это состояние здоровья. не ищите каких-то конспирологических версий, их просто не существует",- сказал министр.

Кстати, Эмине Джепарова на сегодняшний день является первым заместителем министра информационной политики.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее Государственная пограничная служба Украины выдворила российского пропагандиста, который фактически руководитель информационной службы телеканала "Интер" Игоря Шувалова, поскольку его деятельность использовалась спецслужбами России для освещения в СМИ "специально подготовленных и резонансных" материалов, в частности, содержащих обвинения украинского руководства в военном захвате власти в 2014 году, также для срыва евроинтеграционных реформ в Украине.


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