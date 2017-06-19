09:32 19.06.2017 | Политика | Новости
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Истребитель США сбил сирийский военный самолет

Истребитель вооруженных сил Соединенных Шатов Америки сбил военный самолет сирийской национальной армии.

Истребитель США сбил сирийский военный самолет

Он бомбил территорию в районе Ракка вблизи позиций оппозиционеров. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило командование армии США.

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные командования, удар по самолету был нанесен во время коллективных мероприятий самозащиты войск партнеров антитеррористической коалиции - альянса сирийской оппозиции и курдских формирований "Сил демократической Сирии" к югу от Табки.

По данным Вашингтона, несколько повстанцев были ранены, другие вынуждены были покинуть город после того, как авиация сирийского президента Башара Асада начала бомбить Табку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военные Ирана осуществили ракетный удар по базам террористов на востоке Сирии.


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