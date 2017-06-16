08:27 16.06.2017 | Политика | Новости
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В Сербии премьер-министром впервые станет женщина

Глава государства Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство 41-летней Ане Брнабич, которая занимала с 2016 года пост министра государственного и локального самоуправления. 

В Сербии премьер-министром впервые станет женщина

Об этом сообщает BBC.

Таким образом, утвердить Брнабич кандидатуру и новый состав правительства должен парламент. Поскольку, все они имеют большинство сторонники Вучича и партнеры его партии по коалиции.

По словам Вучича, она станет первой женщиной на посту президента Сербии. Кроме того, Ане Брнабич станет пятым открытым гомосексуалом на должности главы правительства в мире.

"Если парламент меня утвердит, я возглавлю правительство со всей ответственностью и преданностью и буду выполнять свою работу с честью и любовью", - отметила Брнабич.

Кстати, она училась в Университете Нортвуда в Мичигане, а также получила степень MBA в британском Университете Халла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Сербии Александр Вучич, который согласно окончательным результатам выборов президента, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан страны, подал парламенту заявление об отставке.


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