В Сербии премьер-министром впервые станет женщина

Глава государства Сербии Александр Вучич поручил сформировать правительство 41-летней Ане Брнабич, которая занимала с 2016 года пост министра государственного и локального самоуправления.
Об этом сообщает BBC.
Таким образом, утвердить Брнабич кандидатуру и новый состав правительства должен парламент. Поскольку, все они имеют большинство сторонники Вучича и партнеры его партии по коалиции.
По словам Вучича, она станет первой женщиной на посту президента Сербии. Кроме того, Ане Брнабич станет пятым открытым гомосексуалом на должности главы правительства в мире.
"Если парламент меня утвердит, я возглавлю правительство со всей ответственностью и преданностью и буду выполнять свою работу с честью и любовью", - отметила Брнабич.
Кстати, она училась в Университете Нортвуда в Мичигане, а также получила степень MBA в британском Университете Халла.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Сербии Александр Вучич, который согласно окончательным результатам выборов президента, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан страны, подал парламенту заявление об отставке.