В Сербии премьер-министром впервые станет женщина

Об этом сообщает BBC.

Таким образом, утвердить Брнабич кандидатуру и новый состав правительства должен парламент. Поскольку, все они имеют большинство сторонники Вучича и партнеры его партии по коалиции.

По словам Вучича, она станет первой женщиной на посту президента Сербии. Кроме того, Ане Брнабич станет пятым открытым гомосексуалом на должности главы правительства в мире.

"Если парламент меня утвердит, я возглавлю правительство со всей ответственностью и преданностью и буду выполнять свою работу с честью и любовью", - отметила Брнабич.

Кстати, она училась в Университете Нортвуда в Мичигане, а также получила степень MBA в британском Университете Халла.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Сербии Александр Вучич, который согласно окончательным результатам выборов президента, прошедших 2 апреля, получил поддержку 55,08% проголосовавших граждан страны, подал парламенту заявление об отставке.