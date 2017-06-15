Сенат США одобрил расширение санкций против России

Санкции вводятся в ответ на попытки этой страны вмешаться и повлиять на выборы в 2016 году. Об этом сообщил председатель комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн. По его словам, настало время реагировать на нападение России на американскую демократию силой и решимостью.

Мы должны действовать общей целью и действиями, - пояснил он, добавив, что Дональд Трамп не сможет заблокировать документ без одобрения конгресса.

Таким образом, поправки расширяют санкции против РФ, в том числе за вторжение страны в Украину и агрессивные действия в Сирии. Ограничения касаются металлургии, железнодорожного транспорта, горнодобывающей промышленности и инвесторов, которые вложат в экпортные нефте- и газопроводы более миллиона долларов.

Поправки одобрили обе партии в Сенате и теперь из должна утвердить Палата представителей в Конгрессе, после чего документ должен подписать президент США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось о заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что Украина и РФ могут разрешить ситуацию на Донбассе вне минских соглашений.