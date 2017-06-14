22:32 14.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине готовится закона о реинтеграции Донбасса, - Порошенко

Сейчас в Украине разрабатывают законопроект о реинтеграции оккупированных территорий Донбасса.

В Украине готовится закона о реинтеграции Донбасса, - Порошенко

Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции и для определения правового режима. Об этом в среду, 14 июня, во время встречи с медиками в Донецкой области заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства отметил, что дал поручение разработать соответствующий законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса". В подготовке законопроекта участвуют эксперты и народные депутаты.

Документ базируется на условиях, закрепленных в минских договоренностях, - пояснил Порошенко, добавив, что если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии - оставим Украины беззащитной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июня Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ.


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