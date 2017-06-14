Россия меняет демографический состав Крыма, - Тука

Это может стать угрозой не только с точки зрения возможной агрессии России на материковую часть Украины, но и с точки зрения изменений этнического состава населения региона. Такое мнение высказал во вторник, 13 июня, во время ежегодной встречи с европейскими партнерами заместитель главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, семьи военных переезжают в Крым жить вместе с ними и это не на один день. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза. Она искусственно меняет демографический состав целого региона.

Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства, − заявил замминистра, добавив, что российские власти блокируют в аннексированном Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы, истории и подготовке к вступлению в учебные заведения Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Тука ранее заявлял, что в Украине нужно установить диктатуру, так как нынешний государственный строй не может вывести страну из кризиса.