Путин завил, что в конфликте России с Украины виновны США и Европа

Именно там хотели не допустить сближения России с Украиной. Поэтому во всем виновны США и Европа, которая поддержала радикальные элементы на Украине, что стало с точки зрения такого подхода беспроигрышным.

Об этом в интервью режиссеру Оливеру Стоуну заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, они достигли своей цели и в этом смысле они молодцы. При этом, по словам Путина, Америка сделал этом, поскольку предусматривала в России угрозу.

Философия международной американской политики в этом регионе заключается в том, что нужно ни в коем случае не допустить сближения Украины и России, потому что в этом кто-то усматривает какую-то угрозу. Считает кто-то, что это источник роста могущества России, и нужно во что бы то ни стало помешать любому сближению России и Украины, - заявил российский президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Путин заявлял, что Соединенные Штаты Америки поддерживали боевиков в Чеченской республике.