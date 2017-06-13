17:41 13.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Заседания Верховной Рады срывались четыре раза из-за прогулов

Четыре раза с начала года срывались пленарные заседания Верховной Рады из-за прогулов депутатов.

Заседания Верховной Рады срывались четыре раза из-за прогулов

Об этом сообщает КИУ.

В сообщении говорится, что среди фракций и групп худшие показатели посещаемости продемонстрировали депутаты «Воли Народа» (12% группы присутствовали в зале), «Видродження» (24%), «Оппозиционного блока» (25%) и ВО «Батькивщина» (30%).

Отмечается, что с начала 2017 года председатель Верховной Рады Парубий четыре раза досрочно закрыл заседание парламента из-за отсутствия в зале народных депутатов. Каждый раз в зале находилось меньше депутатов, чем нужно для принятия решений согласно Конституции.

Ранее УРА-Информ сообщал, что закон о квотах украинского языка на ТВ вступил в силу.


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