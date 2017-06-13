Украина ожидает роста количества туристов из Хорватии, - Гройсман

Про это сегодня рассказал В. Гройсман – украинский премьер. Согласно его словам – стране интересен рост числа туристов из Хорватии, и Украина для этого станет развивать турпотоки между государствами. Гройсман сообщил эти сведения в ходе сегодняшней встречи с хорватским премьером.

По итогам отмены режима виз стоило бы ждать роста количества туристов из Украины, которые приедут в Хорватию. Также и наша страна готова принимать хорватских туристов – подчеркнул сегодня премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в мае месяце украинские туристы не смогли вылететь из аэропорта Египта – из-за неисправности самолета.