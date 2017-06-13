15:18 13.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100167753:mysnichenko

Украина ожидает роста количества туристов из Хорватии, - Гройсман

Нашей стране было бы интересно, чтобы росло число туристов из Хорватии.

Украина ожидает роста количества туристов из Хорватии, - Гройсман

Про это сегодня рассказал В. Гройсман – украинский премьер. Согласно его словам – стране интересен рост числа туристов из Хорватии, и Украина для этого станет развивать турпотоки между государствами. Гройсман сообщил эти сведения в ходе сегодняшней встречи с хорватским премьером.

По итогам отмены режима виз стоило бы ждать роста количества туристов из Украины, которые приедут в Хорватию. Также и наша страна готова принимать хорватских туристов – подчеркнул сегодня премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в мае месяце украинские туристы не смогли вылететь из аэропорта Египта – из-за неисправности самолета.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив