Московский суд приговорил Навального к 30 суткам административного ареста

Его обвинили в нарушении правил проведения митингов и демонстраций. Как сказано в постановлении судьи Анастасии Лоскутовой, оглашенном в ночь на вторник, 13 июня, суд признал

Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей КоАП Повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации. При этом судья посчитал несостоятельными доводы адвокатов российского оппозиционера, которые просили прекратить производство по делу из-за отсутствия в его действиях состава инкриминируемого ему правонарушения.

В свою очередь адвокат Вадим Кобзев, его подзащитному не может быть вменено именно повторное правонарушение, так как ранее он был привлечен к ответственности по другому административному составу.

Вместе с тем защита просила суд отложить заседание, чтобы дать им возможность ознакомится с материалами дела и собрать доказательства невиновности своего подзащитного, однако судья дал стороне защиты десять минут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на семь часов вечера понедельника, 12 июня, в Москве и Петербурге фактически завершились акции протеста против коррупции. Они были организованы сторонниками Алексея Навального, которого российская власть арестовала еще до начала акций. При этом подобные акции проходили по всей стране, но в этих двух городах количество задержаний было на порядок большим, чем по всей России.